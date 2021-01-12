12 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
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12 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

12.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:52
12 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 12 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 12 Ocak Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

12 OCAK SALI KANALLARIN YAYIN AKIŞI!

TV8 YAYIN AKIŞI

07:158'de Sağlık

08:30Oynat Bakalım

13:45Doya Doya Moda

17:45Survıvor Panorama

20:00Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Yeni Bir Ev

18.40 Star Haber

20:00 Yerli dizi/sinema

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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