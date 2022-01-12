12 Ocak Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

NO: 9490248

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1133., 1134., 1135., 1136., 1137., 1150., 1151., 1159., 1162., 1163., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1183., 1232., 1235., 1236., 1237., 1238., KURTULUŞ, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 12/01/2022 00:00:00 - 12/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490180

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2132., 2138., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2148., 2149., 2150., 2151., 2152., 2153., 2155., 2177., 2185., BARBAROS, KIŞLA sk// ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah BARBAROS sk bölgelerinde 12/01/2022 00:01:00 - 12/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490183

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 12/01/2022 04:00:00 - 12/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490185

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1961. sk bölgelerinde 12/01/2022 09:00:00 - 12/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9451316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 675., 684., 685., 686. sk bölgelerinde 12/01/2022 09:00:00 - 12/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.