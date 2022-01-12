12 Ocak Çarşamba 2022 korona tablosu AÇIKLANDI Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? Covid19.saglik.gov.tr 12 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 12 Ocak Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TABLOSU

12 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı. Veriler için tıklayınız

Güncel 12 Ocak Çarşamba tablosu şu şekilde:

12 OCAK ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

11 Ocak korona tablosu açıklandı.

12 OCAK ÇARŞAMBA KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

12 Ocak Çarşamba günü 422.028 kişiye test uygulanmıştır.

12 OCAK ÇARŞAMBA GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

12 Ocak Çarşamba 422.028 kişiye uygulanan testten 77.722 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

12 OCAK ÇARŞAMBA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

12 Ocak Çarşamba günü 145 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

12 ÇARŞAMBA SALI KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

12 Ocak Çarşamba günü 42.573 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN!

HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU

Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;

2022 OCAK VERİLERİ 1 Ocak hasta, 145 vefat, 36.731 vaka 3 Ocak hasta, 160 vefat, 44.869 vaka 4 Ocak hasta, 137 vefat, 54.724 vaka 5 Ocak hasta, 143 vefat, 66.467 vaka 6 Ocak hasta, 156 vefat, 68.413 vaka 7 Ocak hasta, 157 vefat, 63.214 vaka 8 Ocak hasta, 141 vefat, 66.237 vaka 10 Ocak hasta, 141 vefat, 65.236 vaka

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