12 Ocak Çarşamba 2022 korona tablosu AÇIKLANDI Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? Covid19.saglik.gov.tr 12 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?
Vatandaşlar 12 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 12 Ocak Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 12 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 12 Ocak Çarşamba korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 12 Ocak korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 12 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu mu? 12 Ocak vaka sayısı kaç?
Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 12 Ocak Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
12 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı. Veriler için tıklayınız
Güncel 12 Ocak Çarşamba tablosu şu şekilde:
11 Ocak korona tablosu açıklandı.
12 Ocak Çarşamba günü 422.028 kişiye test uygulanmıştır.
12 Ocak Çarşamba 422.028 kişiye uygulanan testten 77.722 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
12 Ocak Çarşamba günü 145 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
12 Ocak Çarşamba günü 42.573 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN!
HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU
Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi
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