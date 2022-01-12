12 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
12 Ocak 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
03:00 İtalya Serie A Özetler
03:20 Altınordu - Ankara Keçiörengücü
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Spor Takvimi
08:55 Efsanelerin İzinde
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:20 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:50 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Serie A Özetler
13:50 Spor Toto 1. Lig Goller
14:00 TBMM-TV
17:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:40 İtalya Serie A Özetler
20:00 Spor Akşamı
20:50 Spor Toto Süper Lig Goller
21:00 Futbol Anadolu
23:00 İleri Üçlü
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