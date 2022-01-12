12 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 12 Ocak Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31715 sayılı Resmi Gazete
12 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Ocak Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 12 Ocak 2022 Salı Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
Resmi Gazete bu günün kararları neler? 12 Ocak 2022 Salı tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Ocak 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...
–– Millî Savunma Üniversitesi Teşkilatının Oluşturulması Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5092)
–– İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)
–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/63)
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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