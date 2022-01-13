12 Ocak 2022 Haberleri
12 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Avrupa'nın orta yerinde katliam! Sınır muhafızı, 240 göçmenin öldürülüp toplu halde gömüldüğünü itiraf etti
- Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı
- Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı
- Bakan Soylu'nun 'İBB bazı gazetecileri maaşa bağladı' sözlerine Murat Ongun'dan yanıt
- Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılara karşı uyarı
- 3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti! Babaannenin iddiaları da korkunç
- Bakan Soylu, canlı yayında gelecek planını anlattı! Eğitim hayatına atılacak
- Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye yeni suçlama: Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz
- Bakan Soylu'dan muhalefete 'Semra Güzel' tepkisi: Bir tanesi bir şey söyleyemedi
- Antalya'da kuvvetli yağmurun ardından vatandaşlar gölete dönen boş arazide kürek çekti
- İran ve Venezuela dahil 8 ülke, borçları nedeniyle BM'de oy kullanma hakkını kaybetti
- Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı
- Geldiği gibi gidiyor! Fatih Terim'den sonra bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu
- İETT otobüsünün şoförünü silah doğrultarak araçtan indirdikten sonra darbetti
- Burak Elmas çıldıracak! Fatih Terim, Galatasaray'a geri dönmek için kolları sıvadı
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi
- Kız meselesi yüzünden tartıştığı husumetlisi, genci evinin önünde alnından vurdu
- YSK seçime girecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün partisi listede yok
- Son Dakika: Salgın gündemden çıkıyor! Aşısı tam olan temaslıya karantina yok, semptom göstermeyenlere test yapılmayacak
- Yusuf Yazıcı'nın menajeri bombayı patlattı! Lille'den sonraki durağı en sonunda netleşti
- Ankara'da eşine az rastlanır hırsızlık! Otomobili içindeki çocukla birlikte çaldı
- AK Partili Cahit Özkan'dan Enes Kara'nın ölümü sonrası yurt tepkilerine yanıt: Araştırırsak ucu nereye varır?
- TBMM'den ortak Kazakistan bildirisi: Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz
- Liseli kızların okul bahçesindeki kavgası anbean kameraya yansıdı
- Motorunu çalan hırsızlara seslenişi yürek burktu: Bir tencere tarhana yapıp iki gün içen adamım, motorumu geri getirsinler
- Ünlü model Valentina Boscardin Mendes, 18 yaşında koronavirüse yenik düştü
- Tarihte böyle bir hakem katliamı hiç görülmedi! İki takım da sahadan çekildi
- Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı
- Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddiasına soruşturma
- TSK'ya yeni güç! HÜRJET için seri üretim kararı alındı
- Meclis'te 'edepsiz' gerginliği! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü, oturuma ara verildi
- Ali Koç ve yönetimi dikkat kesildi! Aziz Yıldırım'dan ortalığı ayağa kaldıran mesaj
- Markete maskesiz giren grup ile kasiyer arasında tartışma çıktı
- Televizyon programında oğluna 'Şeytan' ismini verdiğini söyleyen anneye tepki yağıyor
- Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Aracın üzerinden geçtiği anlar kamerada
- İBB meclisinde ortalık karıştı! Meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyünce oturuma ara verildi
- İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
- Korona geçiren genç adamın cinsel organı 2.54 cm küçüldü
- Leman Sam'ın Araplarla ilgili attığı tweet sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İlk tepki Özgür Demirtaş'tan geldi
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