12 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
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12 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

12.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 12.01.2021 06:47
12 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

12 Ocak 2021 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sol Yanım

00:15 Menajerimi Ara

00:30 Dizi

03:00 Güneşin Kapıları

03:00 Asura: Çılgınlar Şehri

04:30 Güneşin Kapıları

05:00 Türk Müziği

06:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Dizi

20:00 Alaaddin'in Yeni Serüvenleri

22:30 Dizi

Kaynak: InterSinema.com

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