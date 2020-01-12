12 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı
12 Ocak 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Fenerbahçe BEKO - Sigortam Net. İTÜ BB
01:30 Manchester United - Norwich City
03:15 2019 Derleme
05:00 Stadyum
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İngiltere Premier Lig Özetler
07:25 2019 Derleme
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İngiltere Premier Lig Özetler
08:25 2019 Derleme
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 İngiltere Premier Lig Özetler
10:25 2019 Derleme
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Hava Durumu
12:00 Spor Haftasonu
14:00 Spor Bülteni
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 Avrupa Stüdyosu
17:00 Spor Bülteni
18:00 İngiltere Premier Lig Özetler
18:25 2019 Derleme
19:00 Spor Hafta Sonu
21:30 Spor Bülteni
22:00 Stadyum