12 Ocak 2020 Show Yayın Akışı

12.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 12.01.2020 06:45

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 İntikam

02:15 Maksimum Tehlike

04:00 Cumartesi Sürprizi

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Evrim Akın ile Ev Kuşu

14:30 Hasret

16:30 Tarkan Gümüş Eyer

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şabanoğlu Şaban

22:00 Sümela'nın Şifresi: Temel

23:45 Sümela'nın Şifresi: Temel

Kaynak: InterSinema.com