12 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

12.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 12.01.2020 06:45

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Kadın

02:45 Aşk Yeniden

04:30 Şevkat Yerimdar

05:45 İnadına Aşk

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mucize Doktor

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Şevkat Yerimdar

16:30 Bizim İçin Şampiyon

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaparsın Aşkım

Kaynak: InterSinema.com