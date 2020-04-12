SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› 12 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi - Spor
Gran Canaria, Ergin Ataman, Spor

12 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

Ergin Ataman "EN"lerini sıraladı, kendisini 2 kelime ile anlattı!

12.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:47
12 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

Ergin Ataman "EN"lerini sıraladı, kendisini 2 kelime ile anlattı!

"Gergin (Gülerek) - Winner"

Çalıştırdığı en iyi 12 ismi saydı"EuroLeague'den Sarp'ın yedek kulübesinde olması nedeniyle uyarı aldık""Sarp ile sürekli oyun oynuyoruz, her akşam bir film izliyoruz, satranç oynuyoruz"Hangi maçları unutamıyor?2013/2014 sezonundaki Fenerbahçe serisi: "O maçı hafızamdan silmişim (Gülerek)""Şu anda eksik olan şampiyonluk, EuroLeague şampiyonluğu"Ergin Ataman ve Sarp seçti: NBA'de sezonun en iyi ilk beşiTek Soru Tek Cevap: Galatasaray? "Kalbim ve Başkanlık" "Gran Canaria deplasmanı sezonun en heyecanlı maçıydı, finalde bile daha rahattık""Micov o basketi attıktan sonra kazanacağımıza inandım""Üst üste 2 sene favori olmayan takımlarla şampiyon olmam, favori takımları önlem almaya itti""Türkiye Ligi oynanmalı""Yeni sezon başlayana kadar ligin oynanmasına izin verilmezse, o zaman da herkesin hakkının teslim edilmesi gerekiyor""Larkin, Singleton, Anderson, Beaubois ve Peters ABD'ye gitti""Tesislerimizi 12.00 ile 15.00 arası açıyoruz ve isteyen oyuncularımız her gün orada bir ya da 2 antrenörle çalışıyor""EuroLeague'de herkes sezonun tamamlanmasını istiyor""EuroLeague'in bıraktığımız noktada, yani normal bir lig ve play-off şeklinde devam etme şansını çok görmüyorum"

"Futbolda da seyircili oynanmasını ve turnuvanın aynı şekilde devam etmesini mümkün görmüyorum"


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray'da ilk ayrılık kararı: Geri dönmek istiyorum Spor
Galatasaray'da ilk ayrılık kararı: Geri dönmek istiyorum
Galatasaray'ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada Spor
Galatasaray'ın eski oyuncusu korona şüphesiyle karantinada
Beşiktaşlı yıldız TFF'ye çıkıştı: Maçların ertelenmesinde geç kaldılar Spor
Beşiktaşlı yıldız TFF'ye çıkıştı: Maçların ertelenmesinde geç kaldılar
Beşiktaş'ta isyan: 1986/87 sezonunda bizi şampiyon ilan etsinler Spor
Beşiktaş'ta isyan: 1986/87 sezonunda bizi şampiyon ilan etsinler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Spor
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı Spor
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı
Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu
Tescilli güzel, futbolculardan vazgeçmiyor! Aradığı aşkı buldu
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Talisca'nın 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Dilan Çıtak Levent Yamanel Kim Kardashian
Spor Falcao Lionel Messi Rüştü Reçber Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Zonguldak Para Cezası Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: 12 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 10:32:14. #1.15#
title