Son dakika haberi... '12 Nisan' paylaşımı yapan çocuk serbest bırakıldı

Son dakika gündem haberi: SOSYAL medya üzerinden "12 Nisan" etiketi ile "Tecavüz günü" paylaşımı yapan ve kadınlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 18 yaşından küçük G.H., gözaltına alındı.

SOSYAL medya üzerinden "12 Nisan" etiketi ile "Tecavüz günü" paylaşımı yapan ve kadınlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 18 yaşından küçük G.H., gözaltına alındı. Savcılık sorgusu tamamlanan G.H. serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, '12 Nisan'da sosyal medyadan '12 Nisan" etiketiyle 'Tecavüz günü' paylaşımı yapan kişileri tespit etti. Zanlılardan 2 şüphelinden 1'i gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise Covid-19 virüsü taşıdığı için her hangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi. Şüphelilerden 18 yaşından küçük G.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan G.H. serbest bırakıldı. G.H.'nin ifadesinde paylaşımları şaka amaçlı yaptığını söylediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, paylaşımları başlattığı belirlenen kişileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı