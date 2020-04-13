12 Nisan koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı! Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç ölüm var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki, 12 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 12 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri! 12 NİSAN TOPLAM TEST SAYISI 12 Nisan itibariyle toplam test sayısı 376.100 olarak gerçekleşti. 12 NİSAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI 12 Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 56.956 olarak gerçekleşti. 12 NİSAN TOPLAM VEFAT SAYISI 12 Nisan itibariyle toplam vefat sayısı 1.198 olarak gerçekleşti. 12 NİSAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI 12 Nisan itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1.665 olarak gerçekleşti. 12 NİSAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI 12 Nisan itibariyle toplam entübe sayısı 978 olarak gerçekleşti. 12 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI 12 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı 3446 olarak gerçekleşti.