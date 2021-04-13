12 Nisan 2021 Haberleri

12 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
- Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi
- Bakan Koca, aşıların etkisini tablolarla anlattı! Vakalarda sağlıkçıların ve 65 yaş üstünün oranı düştü
- Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziran ayı içerisinde 30 milyon Biontech aşısı gelecek
- Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen hastaneye kaldırıldı
- Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'i aşan 6 ili paylaştı
- Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tepkisi: 65 yaş üstü vatandaşların arasından yüzde 23,6'sı ne yazık ki aşısını yaptırmadı
- İrfan Can'ın yarım kalan 'Kahve' sevincini Mert Hakan tamamladı
- Son Dakika! Bakan Koca: Ek tedbirler konusunda alternatifli önerileri Kabine toplantısında sunacağız
- Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
- Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
- Altay'dan büyük hata, kurtardığı topu içeri aldı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kader birliği yaptığımız Libya'ya 150 bin doz aşı gönderiyoruz
- Belözoğlu çıldırdı! Kaçan gol sonrası masayı tekmeledi
- 'Anne'' diye bağıran horozun sahibi konuştu: Artık ölene kadar bizimle
- İlaç içip uykuya dalan kadının cansız bedeni kanepede bulundu
- Çöp kamyonunun altında kalan genç, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti
- Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak değişiklikler
- Trump'ın tedavisinde de kullanılan 'antikor kokteyli' koronaya yakalanma oranını yüzde 81 azaltıyor
- Bu gol nasıl kaçar! Serdar Aziz boş kaleye atamadı
- Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı
- Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı
- Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı
- Kameralı gözlük kullanarak kadınları fuhşa sürükleyen çete çökertildi
- Eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti
- Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
- DSÖ'den korkutan uyarı: Salgının sonlanması için önümüzde çok uzun bir yol var
- CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar görevden alındı
- Cihangir'de Finlandiyalı kadına önce bıçakla saldırıp ardından taciz eden sapık tutuklandı
- Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplandı
- Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış
- İzmir'de süt kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
- Şampiyonluk takibindeki Fenerbahçe 3 puanı kaptı! Sarı Kanarya, Gaziantep'i 3-1'le geçti
- Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi
- Limanda yarı çıplak bekleyen genç ekipleri harekete geçti
- 5 yıl önce beyin kanamasından öldüğü düşünülen şahsın, 'kız meselesi' yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
- Kaçak yayıncılık yapan siteden maç izleyen Neymar yakayı ele verdi, dünyada alay konusu oldu
- Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla kısa süreliğine ev sahibi oldu
- DEVA Partisi'nin iki kurucu ismi partiden istifa etti