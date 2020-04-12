12 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı 12 Nisan 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:00 Kelime Oyunu 01:15 Akasya Durağı 02:20 Kanıt 02:45 Kelime Oyunu 03:30 Merhamet 03:45 Çocuklar Duymasın 05:00 Doktorlar 05:30 Müzik 06:00 Kavak Yelleri 07:45 Çocuklar Duymasın 10:00 Geniş Aile 12:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 12:15 Çok Gezenti 13:15 Sen de Yap 13:30 Rehber 14:15 Küçük Ağa 17:00 Akasya Durağı 19:00 Kelime Oyunu 21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 23:30 Gece Kafası Kaynak: InterSinema.com