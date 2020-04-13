12 Nisan 2020 Haberleri
12 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
13.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:18
- Son Dakika: İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'num istifası kabul edilmemiştir
- Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
- Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
- Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
- Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
- Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
- Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var
- Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
- DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
- Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti
- Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
- Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
- Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
- Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
- Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü
- Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi
- Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
- İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına 'Hayatımı kurtardınız' teşekkürü
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı
- İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi
- Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
- Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu
- Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
- Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
- İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
- Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur
- ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
- Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
- BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
- Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
- Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
- Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
- 18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
- Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
- CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
- Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak