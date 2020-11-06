12'nci Büyükelçiler Konferansı, 9-10 Kasım'da düzenlenecek
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12'nci Büyükelçiler Konferansı, 9-10 Kasım'da düzenlenecek

06.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:48
12'nci Büyükelçiler Konferansı, 9-10 Kasım'da düzenlenecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla yapılan ve bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek Büyükelçiler Konferansı'nın, 9-10 Kasım tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla yapılan ve bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek Büyükelçiler Konferansı'nın, 9-10 Kasım tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, küresel salgın nedeniyle bu yıl ilk defa karma bir yapıda gerçekleştirilecek olan konferansa, merkezdeki büyükelçilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fiilen hazır bulunarak, yurt dışındaki büyükelçilerin ise çevrimiçi olarak katılacakları belirtildi. Açıklamada, "Büyükelçiler Konferansı, dış politikamızın eşgüdümü ile planlaması açısından merkezi bir işlev görmektedir. Konferanslarda dış politikada geçtiğimiz yılın muhasebesiyle önümüzdeki döneme dair değerlendirmeler bütüncül bir yaklaşımla gündeme gelmektedir. 2008'den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen konferans, bu sene 'Milli Egemenliğin 100'üncü Yılında Türk Diplomasisi: Gelenekten Geleceğe' temasıyla düzenlenecektir. Bu tema, en az beşyüz yıllık bir geçmişe sahip Türk diplomasisinin, geleneklerinden güç alırken yenilikçi girişimleri sayesinde, süreklilik ve değişimi harmanlayan dinamik niteliğini yansıtmaktadır. Konferans kapsamında, 9 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımızın büyükelçilerimize hitabında talimatları alınacaktır. 10 Kasım günü de Sayın Bakanımız büyükelçilerimize hitap edeceklerdir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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