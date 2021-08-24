12'nci Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması başladı

Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu sene 12'ncisi düzenlenen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması başladı.

Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu sene 12'ncisi düzenlenen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması başladı. Yarışmada mücadele eden sporculardan Türkiye kadınlar mesafe rekoru sahibi Merve Gülşah Arslan, "Bu yarışmada Türkiye Şampiyonları da belli olacak. Güzel bir derece elde edersem bu yıl da milli takıma gireriz" dedi.

Ali Dağı'nda düzenlenen yarışmada, 50'si Türk olmak üzere İran, Avustralya ve Rusya'dan toplam 75 sporcu mücadele ediyor. 5 gün sürecek yarışma gidilen mesafeye göre puanlandırılacak. Konu ile ilgili açıklama yapan yarışma direktörü ve eski milli sporcu Semih Sayır, "Talas Belediyesinin bu spor için çabaları azımsanamaz. Bu organizasyon Talas Belediyesinin katkıları ile devam ediyor. Türkiye'nin bir çok yerinde organizasyon yapıyoruz ama hem imkan bakımından, hem de rahatlık yönünden en iyi yer burası. Şu an burada 75 sporcu var, henüz kayıtlar bitmedi. Bu sayı 80'e çıkabilir. Yarışlar 5 gün sürecek" diye konuştu.12'ncisi düzenlenen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması'nda mücadele eden sporculardan Türkiye kadınlar mesafe rekoru sahibi Merve Gülşah Arslan, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Arslan, "Her sene olduğu gibi yine Kayseri'deyiz. İnşallah güzel bir yarışma olur. Çok sayıda Türkiye Şampiyonluğum ve Dünya Kupası ikinciliğim var. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebeti ile yapılan yarışlarda 272.5 kilometre Türkiye rekoru elde ettim. Bu yarışmada Türkiye Şampiyonları da belli olacak. Güzel bir derece elde edersem bu yıl da milli takıma gireriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan