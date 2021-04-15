12 metre yükseklikten düşen çocuk hayatını kaybetti
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12 metre yükseklikten düşen çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
12 metre yükseklikten düşen çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

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Bakan Koca, savcı tarafından ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü: Hekimlerimizin haklarına sahip çıkıyoruz

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Olay; Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Apartmanın 5. katındaki dairenin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Yusuf Hassun(5), dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

12 metre yükseklikten düşen çocuk hayatını kaybetti
12 metre yükseklikten düşen çocuk hayatını kaybetti
12 metre yükseklikten düşen çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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