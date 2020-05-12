12 Mayıs Hemşireler Günü Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı İlyas Biçer, "Hemşireler salgının en başından beri büyük özveriyle çalışarak adeta destan yazmışlardır.

Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı İlyas Biçer, "Hemşireler salgının en başından beri büyük özveriyle çalışarak adeta destan yazmışlardır." ifadesini kullandı.

Biçer, Hemşireler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hemşirelerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezleri arasında bulunduğuna işaret etti.

Hemşirelerin büyük fedakarlıkla yürüttükleri vazifeleri dolayısıyla herkes tarafından saygı ve takdirle karşılandığını vurgulayan Biçer, "Hemşirelerin, tüm dünyayı kasıp kavuran Kovit-19 salgınındaki hayati rolü, insanlar nezdindeki saygın konumunu daha da pekiştirmiştir. Hemşireler salgının en başından beri büyük özveriyle çalışarak adeta destan yazmışlardır." açıklamasında bulundu.

Biçer, şunları kaydetti:

"Üstelik bu özveriyi, hemşire istihdamı noktasında, OECD ülkeleri arasında en alt sıralarda yer almalarına rağmen göstermişlerdir. Sağlık-Sen olarak, sağlık hizmetlerindeki fiziki iyileştirmelere rağmen başta hemşire kadrosunda çalışanlar olmak üzere sağlıkta istihdam eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu bir defa daha hatırlatmak istiyoruz. Bu sorun, fazla mesai ve zorlu çalışma koşullarıyla birlikte düşünüldüğünde daha yakıcı hale gelmektedir. Hakkaniyetli bir döner sermaye sistemi oluşturulmalı, her sağlık çalışanı alın terinin karşılığını hakkıyla almalı. Farklı türdeki sözleşmeli istihdam modelleri çalışma barışını bozuyor. Sözleşmeli istihdam türüne son verilmeli, 4-B'liler, vekil ebe ve hemşireler, kamu dışı çalışanlar, kadroya geçirilmeli. Sağlık-Sen olarak bu sorunların çözümünün sağlık çalışanlarına hakkın teslimi noktasında adaletin ve vicdanın gereği olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: AA