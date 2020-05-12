12 Mayıs Hemşireler Günü AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çopuroğlu mesajında, hemşirelerin kutsal bir görevi layıkıyla yerine getirdiğini belirtti.

Koronavirüs salgını ile birlikte sağlık çalışanlarının önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiğinin herkes tarafından daha iyi görüldüğünü vurgulayan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Yaşamımız boyunca da zaman zaman hastalanarak tedavi alıyoruz. Sağlık hizmeti alıyoruz. Bu zor zamanlarımızda her an bizlere ihtiyaç duyduğumuzda yardım etmek için uzanan el onlar oluyor. Bu görevi yerine getirirken de bizlerden emeklerini esirgemeyen, güler yüzle tedavi hizmetlerimize önemli katkı sunan hemşirelerimizi unutmuyoruz. Kutsal bir görevi yerine getirirken, koronavirüs salgını döneminde ailelerinden, çocuklarından uzakta, hatta sağlıklarını tehlikeye atarak hastalarımıza hizmet veren başta hemşirelerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz."

Cabbar'ın mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise hemşirelerin, sağlıklı bir toplumun oluşması ve bireylerin sağlığının korunarak hayatlarını kaliteli sürdürmelerinin temini için hiçbir ayırım gözetmeksizin gecesini gündüzüne katarak çalışan gizli kahramanlar olduğunu ifade etti.

Cabbar, hemşirelerin koronavirüs mücadelesinde ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kalıp özverili bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA