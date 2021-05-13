12 Mayıs 2021 Haberleri
12 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Cristiano Ronaldo, 3 farklı kulüp ve Milli Takım'da 100 gol atan ilk futbolcu oldu
- Sergen Yalçın: Şampiyonluğa inanmayan İzmir uçağına binmesin
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sessiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı
- Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi
- Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
- Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir
- Son Dakika: 17 Mayıs Pazartesi yüz yüze eğitim olacak mı? MEB, kafa karışıklığını giderdi
- Süper Lig'de şampiyon olan takım, 415 milyon TL fazla kazanacak
- MEB, liselerdeki sınav düzenlemesine ilişkin merak edilenleri yanıtladı
- Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti
- 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı
- Beşiktaş'ta Cenk ve Aboubakar, Karagümrük maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi
- İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği 14 katlı binayı yerle bir etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'daki İslam karşıtı tasarıya tepki! Macron'u kürsüden uyardı
- Ankara'da skandal görüntüler! Futbolcular maçı bırakıp basın mensuplarına saldırdı
- Uyurgezer genç kız, 3'üncü kattan beton zemine çakıldı
- Öfkeli baba, tartıştığı oğlunun yolunu kesip kurşun yağdırdı
- Galatasaray için bomba transfer iddiası! Aslan, Buffon operasyonuna başlıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Pendik'te metro inşaatında büyük patlama! Yaralılar var
- Son Dakika: Yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başlanacak
- ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs açıklamasına engel
- Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı
- Radamel Falcao, Galatasaray'a geldiği günden bu yana 48 maçta forma giyemedi
- Fatih Terim futbolcularını Ahmet Nur Çebi'nin sözleriyle motive ediyor
- Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı
- Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı: Daha da yükselecek
- Almanya, İsrail hava saldırısı sonucu Filistinli çocukların öldürülmesini kınamaktan kaçındı
- İngiliz şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek paylaşımı
- Biden, artan gerilime karşı harekete geçiyor! İsrail'e özel elçi gönderilecek
- Arda Turan: Benim de önderliğimde Fenerbahçe'yi çok iyi durdurduk
- Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada
- Fenerbahçe taraftarının artık sabrı kalmadı! Ali Koç'a yönelik istifa paylaşımları gündeme oturdu
- Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor
- Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı
- Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaşarak kendisini savundu
- Cemil Çiçek'ten Sedat Peker açıklaması: Binde biri doğruysa felakettir
- İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü
- Nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu! Kardeşlerine 'Anneme gidiyorum' demiş
- TFF ceza yağdıracak! Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın net görüntüleri ortaya çıktı