12 Mart Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
12 Mart Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
12.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:53
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 12 Mart Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
12 MART PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-12 08:37:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.