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Zeynep Çelik, Spor

12 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

Görme engelli sporcu kardeşler annelerinin hayalini gerçekleştirdi Zeynep Çelik: Anneme ev almak çocukluk hayalimdi "Senelerce yatılı okuduk, en büyük özlemimiz annemizdi""Görme engelli bir kadın olarak dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum" Kader Çelik: Hayattaki en büyük destekçim...

12.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:34
12 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

Görme engelli sporcu kardeşler annelerinin hayalini gerçekleştirdi 

Zeynep Çelik: Anneme ev almak çocukluk hayalimdi 

"Senelerce yatılı okuduk, en büyük özlemimiz annemizdi""Görme engelli bir kadın olarak dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum" Kader Çelik: Hayattaki en büyük destekçim annem "Tokyo en büyük hayallerimden biriydi"Genel sekreter Ayhan Yıldırım: Bir evden iki sporcu Paralimpik Oyunları'na gidiyor

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR - KOPENHAG20.55 Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlayacak.

GALATASARAY12.00 Sarı kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.14.30 GSYİAD ile işbirliği anlaşması imzalanacak.BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlılar, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇESarı lacivertlilerde, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

TFF 1'İNCİ LİG19.00 Osmanlıspor - Eskişehirspor

PFDK ve TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOLTHY EuroLeague20.30 Anadolu Efes - Valencia

VOLEYBOLCEV Şampiyonlar Ligi19.30 VakıfBank - Dinamo Moskova

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU İLK MAÇLARI20.55 LASK (Avusturya) - Manchester United (İngiltere)20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Basel (İsviçre)20.55 Sevilla (İspanya) - Roma (İtalya)20.55 Medipol Başakşehir - Kopenhag (Danimarka)23.00 Inter (İtalya) - Getafe (İspanya)23.00 Wolfsburg (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)23.00 Rangers (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Wolverhampton (İngiltere)


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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