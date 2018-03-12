12 Mart Muhtırası'nın 47. Yılı

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 12 Mart Muhtırası'nın 47. yılına ilişkin, Türkiye'nin gelişmesini istemeyen mihrakların hep aynı tezgahı kurduklarını kaydetti.

Tin, 12 Mart 1971 Muhtırası'nın 47. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de emir komuta zinciri içerisinde yapılan ilk askeri darbe olarak tarihe geçen 12 Mart Muhtırası'nın dönemin hükümetini istifaya zorlayıp siyaseti ordu eliyle dizayn etme hamlesiyle kendisini iyice ortaya çıkardığını belirtti.

Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin hep aynı oyunu sahneye koyduklarını dile getiren Tin, şunları ifade etti:

"12 Mart Darbesi Türkiye'nin kayıp yılları olarak hatırlanan 12 Eylül 1980 darbesine doğru ilerleyen postal sesleriydi. Artık yolsuzlukların arttığı, öğrenci kavgaları ile sağ-sol çatışmalarının zirveye ulaştığı karanlık bir dönem başlamıştı. 12 Mart Muhtırası, 1960 yılında Başbakan Menderes'i idam sehpasına götüren baskı ve zulümlerin devamı niteliğindeydi. Maksat yine aynıydı. Ülke ekonomisi batacak, yatırımlar duracak, Türkiye'nin geleceğine kilit vurulacaktı. Nitekim öyle oldu. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen mihraklar hep aynı tezgahı kurmuşlardır. 1960 darbesi, 71 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat müdahalesi, 27 Nisan bildirisi, 15 Temmuz kalkışması gibi ihanet girişimleri, aynı odakların eseridir."

Yakın dönemde sivil yönetimleri tahakküm altına almaya çalışan çok sayıda girişime tanıklık ettiklerini vurgulayan Tin, şunları kaydetti:

"Son olarak 15 Temmuz'da halkın canına kast eden ihanet girişimi yaşandı. Bütün bunlar aynı odakların eseri. Türkiye'nin büyük devlet olmasını engellemeye yönelik çabaların sonucudur. 12 Mart Muhtıra'sının üzerinden yarım asra yakın bir zaman geçmesine rağmen izleri halen silinemeyen o tarifsiz acıları yaşatanlara inat millet olarak daha çok çalışacak ve ülkemizi güçlü geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Millet olarak başlattığımız milli yürüyüşümüzden bizi hiçbir gücün alıkoymasına fırsat vermeyeceğiz."