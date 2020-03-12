12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümü Mardin'in Ömerli ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Ömerli Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen törene, Kaymakam Hamza Türkmen, Belediye Başkan Vekili Nur Yürek, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Börekçi, Cumhuriyet Savcısı Zeynep Mine Eryıldır, İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, kurum temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

İmam Hatip Anadolu Lisesinde tarih öğretmeni Bedri Özayın günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Saygı duruşunda bulunulan İstiklal Marşı okunan törende daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı dönem tiyatro oyunu ile canlandırıldı.

İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren ilçe birincisi Salihköy Şehit Uzman Çavuş Mehmet Acar Anaokulu öğrencisi İdris Kurt İstiklal Marşı'nın iki kıtasını okudu.

Kaynak: AA