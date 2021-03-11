12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Bartın Valisi Sinan Güner, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, Türk milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümünün büyük bir gururla kutlandığını belirtti.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un kahraman Türk askerine ithafen yazdığı İstiklal Marşı'nın, Türk istiklalinin en çetin savaşlarının verildiği günlerde anlam bulup 12 Mart 1921'de kabul edildiğini anımsatan Güner, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımız, dünya döndükçe var olacak bir ulusun, dünya var olduğu günden bugüne kadar gelen kahramanlıklarının, karakterinin, millet, devlet, tarih kültürünün dünyaya haykırmasının 100 yıl önce bugün vücut bulmasıdır. Türk ulusunun vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinin, vatan, millet, bayrak sevgisini ve milli mücadele ruhunu en güzel şekilde destanlaştıran İstiklal Marşı'mız, milletimizi ortak düşünce ve değerde buluşturan eşsiz bir eserdir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, milli şairimize ilham olan kahraman milletimizin istiklali için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı