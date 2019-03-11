12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Milli Marş' olarak kabul edilişinin 98. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

İstiklal Marşı'nın büyük fedakarlıklarla kazanılan istiklal mücadelesini, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlık, özgürlük tutkusunu, milli mücadele ruhunu ve kimliğini yansıttığını ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Cephede düşmanın kaç türlüsüyle savaşırken, yokluğun, imkansızlıkların çaresizliğiyle de mücadele etmek zorunda kalan halkımızın ümitsizliğe kapılmasına engel olmak; Türk milletini, Kurtuluş Savaşı'nda bir olmaya çağırmak, yeniden dirilişe ve zafere inandırmak amacıyla kaleme alınan bu şiir, gerçekten de istiklalimizin marşı olmuştur. Türk milletinin vatansever bir evladı olan Mehmet Akif, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına yalnızca İstiklal Marşı'nı yazarak verdiği manevi güç ve motivasyonla değil; bizzat Anadolu'yu gezerek Milli Mücadele ruhunun Anadolu'ya yayılmasına çalışarak da destek olmuştur. Türk milletinin sahip olduğu yüksek karakteri, milli ve manevi değerleri en veciz sözlerle ifade ederek bayraklaştıran İstiklal Marşımız, milli birlik ve beraberlik duygularımızı daima canlı tutarak milletimize güç vermeye devam edecektir. Bu düşüncelerle; İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA