12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

12.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:37
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından program, video gösterisi ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatılması ile devam etti.

Program, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve oratoryo gösterilerinin ardından sona erdi.

Program sonunda ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

Programa Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Gonca Bay, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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