12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve M. Akif Ersoy anma tenis turnuvası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve M. Akif Ersoy anma tenis turnuvası

12.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:51
12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve M. Akif Ersoy anma tenis turnuvası

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Tenis Turnuvası" düzenlendi.

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Tenis Turnuvası" düzenlendi.

Merkez kapalı tenis kortunda düzenlenen ve 5 gün devam eden tenis turnuvasında 50 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların madalyaları; Tenis il temsilcisi Fırat Balkis, tenis hakemleri ve sporcu velileri tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde sonra sporcular hep beraber Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşını okudu.

Dereceye Giren Sporcular;

Küçük Erkekler

1.Furkan Anak/ 2. Yiğitcan Sarı/ 3. Eren Dal

Yıldız Erkekler

1.Vedat Armağan/ 2. Doğan Anak/ 3. Uğur Armağan

Genç Erkekler

1.M.Semih Arslan/ 2. Habib Anak/ 3. Yusuf Arslan

Genç Bayanlar

1.Çiğdem Abak/ 2. Gülseren Zeyrek/ 3. İrem Sontur - AĞRI

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve M. Akif Ersoy anma tenis turnuvası
12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve M. Akif Ersoy anma tenis turnuvası
12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve M. Akif Ersoy anma tenis turnuvası
12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve M. Akif Ersoy anma tenis turnuvası
12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve M. Akif Ersoy anma tenis turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Akif Ersoy Cahit Özkan Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Birol Güven Ayşegül Çınar Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Ali Şansalan Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve M. Akif Ersoy anma tenis turnuvası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:55:51. #1.14#
title