12 Mart Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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12 Mart Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

12.03.2021 00:28 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:35
12 Mart Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

12 Mart Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Mart Cuma Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Mart Cuma İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 3265648

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ARI, ASRİ, ATELYE, ATLI, BEKAR, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, HACIKADIN, HATUN, KADER, KILIÇ, KISMET, KURUÇEŞME, KUTLU, LİMON, MANOLYA, MERCAN, MESUT, MUTLU, MİNİK, NADİDE, NAİM ATEŞ, OCAK, PALMİYE, PAPATYA, RAFETBABA, RÜZGAR, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, SUBOYU, TUNCA, UYGAR, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, ZABİT, ZİYA, ÇIKMAZ, ÇIRA, ÇİÇEK, ÜLKÜ, İSKECE, ŞAİR NEDİM sk/ MERKEZ mah TALİMHANE, ÖZARI sk/ ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk bölgelerinde 12/03/2021 00:30:00 - 12/03/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3252371

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CAN YÜCEL, HAMZA YERLİKAYA, KAHRAMAN, PALACI sk bölgelerinde 12/03/2021 09:00:00 - 12/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3266835

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MENEKŞE, MERKEZ CAMİ, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 12/03/2021 13:00:00 - 12/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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