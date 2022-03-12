12 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:05 Teşkilat

03:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

06:00 Yeşil Deniz

08:50 Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu

10:35 Tozkoparan İskender

11:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

14:50 Masumlar Apartmanı

18:15 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

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