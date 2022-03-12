12 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
- Güncelleme:
- Güncelleme:
12 Mart 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:05 Teşkilat
03:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
06:00 Yeşil Deniz
08:50 Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu
10:35 Tozkoparan İskender
11:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
14:50 Masumlar Apartmanı
18:15 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
InterSinema.com / TV