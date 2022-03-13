12 Mart 2022 Haberleri
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12 Mart 2022 Manşet Haberleri.
- Meteoroloji'den kritik uyarı! Aybar kar fırtınası gidecek, kuvvetli yağmur gelecek
- İstanbul'da şiddetini artıran kar yağışı yarın da sürecek mi? Ekrem İmamoğlu'ndan yeni uyarı
- Süper Lig'e kar engeli! Başakşehir-Antalyaspor maçı ertelendi
- Erman Toroğlu'dan çarpıcı şampiyonluk kehaneti: O rekor bu sene kırılır
- HDP'li vekil Hüda Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki skandal paylaşımını böyle savundu
- THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
- Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar yolda kaldı: Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef değilmiş
- Ulaşılabilecek daha üst bir mertebe yok! Ronaldo, dünya futbol tarihine geçti
- Yusuf Yazıcı, Rusya'ya damga vurdu! Derbi performansıyla ortalığı yıktı geçti
- Trabzonspor taraftarı, Ali Koç ile dalga geçti! Yapılan tezahürat maça damga vurdu
- Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
- Aniden bastıran kar ulaşımı aksattı, yolda kalan sürücüler çareyi kartopu oynamakta buldu
- Fırtına adım adım şampiyonluğa! Trabzonspor, Göztepe engelini 4 golle geçti
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- Beşiktaş'ta kar yağışı etkisini artırdı, bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı
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- Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı ile görüştü! Ön koşulsuz normalleşme mesajı dikkat çekti
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 132 kişi vefat etti, 20 bin 465 yeni vaka tespit edildi
- Süper Lig'de yeni bir krizin eşiğinden dönüldü! Başkan takımı sahadan çekmek istedi
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- İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı nedeniyle 'trafiğe çıkmayın' uyarısı
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- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken SİHA çıkışı: Erdoğan'dan önce ben destekledim
- Altay umut tazeledi! İzmir ekibi, Yeni Malatyaspor'a geçit vermedi
- Antalyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu: İstanbul'a gelemiyoruz
- Putin'in ardından Zelenski'den de müzekerelerle ilgili olumlu mesaj geldi: Bir şeyler konusunda anlaşmaya vardık
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- Ortalık fena karışacak! TFF'den Ali Koç'a zehir zemberek cevap
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- Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu belli oldu! Yıldız futbolcuların yokluğu taraftarın canını sıktı
- Bağlantı demirlerini kestiği asansörün altında kalan hurdacı feci şekilde can verdi
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#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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