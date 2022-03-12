12 Mart 2022 bugünkü korona vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?
- Güncelleme:
Vatandaşlar 12 Mart Cumartesi günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 12 Mart Cumartesigünü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 12 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı
12 Mart Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 12 Mart Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 12 Mart Cumartesi korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
12 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.
10 MART Perşembe günü 358.846 kişiye test uygulanmıştır.
10 MART Perşembe 29.492 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
10 MART Perşembe günü 140 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
10 MART Perşembe günü 62.245 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN