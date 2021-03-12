12 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
12 Mart 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
00:00 Olympiacos - Arsenal
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00:30 500 Great Goals Show
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Avrupa Ligi
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
04:15 UEFA Avrupa Ligi
04:30 Fransa'dan Futbol
04:45 Süper Lig Haftanın Golleri
05:00 1. Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:00 beIN Teknik
06:15 Maç Saati
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 beIN Manşet
14:00 Futbolun Şehirleri
14:00 Maç Saati
15:00 Taraftar
15:00 beIN Teknik
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 Maç Saati
16:00 beIN Teknik
17:00 Sanal Direktör
17:00 beIN Teknik
17:45 Serie A Haftanın Golleri
17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
18:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
19:00 Maç Saati
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:45 Süper Lig
20:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
20:00 UEFA Avrupa Ligi
20:55 Man. United - Milan
21:00 Süper Lig
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:55 Man. United - Milan
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:50 Olympiacos - Arsenal
23:00 Futbolun Şehirleri
23:00 Juventus - Porto
23:45 UEFA Avrupa Ligi
Kaynak: InterSinema.com