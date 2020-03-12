12 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 12 Mart 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Artı 02:00 Almanya'dan Futbol 02:00 Futbol Aklı 03:30 Süper Lig Özetler 04:00 La Liga Özetler 04:15 TFF 1. Lig Özetler 04:30 İngiltere Premier Lig Özetler 05:00 Aktüel Futbol 05:15 Almanya Bundesliga Özetler 05:40 Spor Kitaplığı 05:45 Süper Lig Panorama 05:55 Takvim Yaprakları 06:00 Premier Futbol 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:15 Süper Lig Panorama 09:25 Almanya Bundesliga Panorama 09:30 Orhan Ayhan'la 09:30 İngiltere Premier Lig Goller 09:45 La Liga Goller 10:00 Spor Bülteni 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 Spor Manşet 12:00 Süper Lig Goller 12:10 Almanya Bundesliga Panorama 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Set Sayısı 12:15 Pota Altı 13:00 Spor Bülteni 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Stüdyosu 15:30 Spor Bülteni 16:00 Gündem Futbol 17:00 Spor Akşamı 18:00 Spor Merkezi 19:30 Futbol Anadolu 20:00 Dakika Skor 21:45 Futbol Aklı 22:45 Aktüel Futbol 23:30 Premier Futbol Kaynak: InterSinema.com