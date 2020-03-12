12 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı 12 Mart 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 02:30 Gelinim Mutfakta 02:45 Hizmetçiler 03:00 Gelinim Mutfakta 04:45 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 05:00 Tatlı İntikam 05:45 Akasya Durağı 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 12:30 Gelinim Mutfakta 16:15 Arka Sokaklar 19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Afili Aşk 23:45 Zalim İstanbul Kaynak: InterSinema.com