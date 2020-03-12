12 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 12 Mart 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:00 Futbolun Şehirleri 01:00 Maç Saati 01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu 02:00 Özel Röportaj 02:45 Süper Lig Haftanın Golleri 02:45 Maç Saati 03:00 Futbolun Şehirleri 03:00 beIN Manşet 03:30 Maç Saati 04:00 Maç Saati 05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 06:00 Taraftar 06:00 beIN Manşet 07:00 Maç Saati 08:45 Maç Saati 08:45 Haftanın Öyküleri 09:15 Süper Lig Maç Sonu 09:15 Süper Lig Maç Özetleri 10:00 Özel Röportaj 10:30 Haftanın Öyküleri 10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri 11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu 11:00 Taraftar 12:00 Maç Saati 13:45 Maç Saati 15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu 16:00 Futbolun Şehirleri 16:30 Özel Röportaj 17:30 Türkiye'de Haftanın Golleri 17:30 Taraftar 18:00 beIN Manşet 19:00 Süper Lig Maç Özetleri 19:00 Maç Saati 19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin 19:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü 19:45 UEFA Avrupa Ligi Goller 20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 20:45 Başakşehir - Copenhagen 21:00 beIN Manşet 21:40 UEFA Avrupa Ligi 21:55 Başakşehir - Copenhagen 22:00 Süper Lig Maç Özetleri 22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü 22:55 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri 23:00 Taraftar 23:00 B. Dortmund - PSG 23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Kaynak: InterSinema.com