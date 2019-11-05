"12. Manisa İstihdamda Buluşma Günleri" başladı

05.11.2019 13:34

Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) düzenlediği, "12. Manisa İstihdamda Buluşma Günleri", açılış töreniyle başladı.

Manisa Anemon Otel'de düzenlenen organizasyonun açılışına, Manisa Valisi Ahmet Deniz, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Sinan Temür ile ilgililer katıldı.

Vali Ahmet Deniz, tarımı ve sanayisi ile öne çıkan Manisa'nın, Türkiye'de işsizliğin en alt seviyede bulunduğu illerden birisi olduğunu söyledi.

İşsizlikle mücadelede yeni yöntemler belirlenmesinin önemli olduğunu dile getiren Deniz, özellikle meslek liselerine bakış açısının değiştirilerek meslek lisesinin okul kazanamayan öğrencilerin gittiği okul olarak değil iş gücü piyasasına nitelikli personel yetiştiren kurumlar olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Sinan Temur ise kurumlarının "İş okulda biter" mantığıyla, 81 ildeki üniversitelerle irtibat kurduklarını dile getirdi.

Kurdukları iş kulüplerinde öğrencilere doğru işe nasıl ulaşılacağı, öz geçmişin nasıl hazırlanacağı, mülakata nasıl gidileceği, işverenin beklentilerine nasıl yanıtlar verileceği gibi konularda aktif eğitimler verdiklerini aktaran Temür, yaptıkları tüm bu çalışmaların yıllarda geçtikçe kurumun işe yerleştirme rakamlarına olumlu olarak yansıdığını söyledi.

Kurumlarının 2002 yılında yaklaşık 24 bin kişiyi işe yerleştirdiğini hatırlatan Temur, "2018 yılına geldiğimizde ise toplam işe yerleştirilmesine aracı olduğumuz kişi sayısı 1 milyon 240 bin. İŞKUR'un geçmişten bugüne geldiği noktanın görülmesi açısında bu iki önemli sayıyı verdim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Manisa'da en çok istihdam sağlayan firmalara teşekkür plaketi verildi.

Protokol üyeleri daha sonra 2. Manisa İstihdamda Buluşma Günleri kapsamında açılan stantları gezdi.

İş başvurusu yapan Ahmet Kalem, kalıp ustası olduğunu ve uzun süredir işsiz kaldığını belirterek, "Müraacatı yaptık. 2 firmaya form doldurdum. İnşallah beklediğimiz gibi olur. Böyle bir imkanın verilmesi bizim için güzel oldu." dedi.

İşveren temsilcilerinden Rabia Eroğlu da gıda işleme fabrikalarındaki üretim bölümüne işçi alacaklarını, iş arayanlarla birebir görüşerek, verimli bir sonuç elde ettiklerini aktardı.

İŞKUR'un düzenlediği "12. Manisa İstihdamda Buluşma Günleri" yarın sona erecek.

Etkinlik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (MTSO), Manisa Ticaret Borsası,, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB), Manisa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (MOSB) gibi kurumlar tarafından da destekleniyor.

Kaynak: AA