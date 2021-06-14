12 Mahallede 400 Bisiklet Bakımı Yapıldı, Binlerce Kitap Dağıtıldı

Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde hazırlanan proje ile 400 çocuğa ulaşılarak, bisikletlerin bakımı yapıldı, binlerce kitap dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde hazırlanan proje ile 400 çocuğa ulaşılarak, bisikletlerin bakımı yapıldı, binlerce kitap dağıtıldı.

Çocukların bisiklet kullanımını artırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışma kapsamında bütün mahallelerdeki mahalle konaklarında Bisiklet Bakım İstasyonu çocuklarla buluşarak; bisikletlerin zincir bakımı, lastik hava basıncı ve kontrolleri ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Proje kapsamında ayrıca Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz tarafından çocuklara "Güvenli Bisiklet Sürüşü ve Trafik Kültürü Eğitimleri" verildi.

Çocukların bisiklet kullanımını, daha sağlıklı ve kaliteli bir biçimde yapmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında ayrıca çocuklara "Çocuklar İçin Nutuk" ve çeşitli hikaye kitapları dağıtıldı.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN ŞAHİN'E TEŞEKKÜR

Gerçekleştirilen projeye büyük ilgi gösteren ve bisikletleriyle gelen çocuklar da verilen hizmet ile birlikte dağıtılan kitaplar dolayısıyla büyük sevinç yaşadı.

Projenin hep uygulanmasını isteyen çocuklar Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi tarafından önümüzdeki dönemde de bisikletin geniş yelpazede faydasının görülmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.

Kaynak: Habermetre