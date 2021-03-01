12 liraya satılan sera çileği, üreticiyi memnun etti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seradan kilosu 11- 12 liraya alıcı bulan çilek, üreticileri sevindirdi. Üreticiler turizm sezonunun başlamasıyla fiyatların daha da artacağını söyledi.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde serada çilek üreticileri 15- 20 günlük aranın ardından yeniden hasada başladı. Seradan kilosu 11- 12 lira arasında alıcı bulan çilek, üreticileri memnun etti. Üreticiler turizm sezonunun başlamasıyla çileğin hem üretimi hem de fiyatının artmasını beklediklerini söyledi.Üretici Mustafa Mutaf, "Birinci ürünü aldık. İkincisi çiçek açtı. Bu mevsimde bir ara boşluk olur. 15- 20 gün sonra verim tekrar çoğalır. Çilek sezonu pandemi nedeniyle biraz düşüktü. Cumartesi ve pazar günü büyük şehirlerdeki pazar yerlerinin kapalı olması ürünün düşmesine çok büyük etken oldu. Marketler ürünün tamamını kaldıramayınca da fiyatlar düştü. Beklediğimiz ürünü alamadık. Şu an fiyatlar 11-12 lira toptan. 12 dönüm çileğim var haftalık 180 kasa topluyorum. Ortalama 1 ton yapar. Önümüzdeki günlerde turizm sezonunun başlamasıyla fiyatlar biraz yükselebilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ