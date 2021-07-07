12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan yakalandı
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12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- 12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan yakalandı - 12 kişi öldü halen yurtdışından sahte içki geliyor Bulgaristan'dan getirildiği iddia edilen sahte içkiler Tekirdağ'da 12 kişinin ölümüne neden olurken, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısında gelen tırda yapılan...

- 12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan yakalandı

- 12 kişi öldü halen yurtdışından sahte içki geliyor

EDİRNE - Bulgaristan'dan getirildiği iddia edilen sahte içkiler Tekirdağ'da 12 kişinin ölümüne neden olurken, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısında gelen tırda yapılan aramalarda, onlarca kişiyi zehirleyecek kadar sahte alkol ele geçirildi.

Tekirdağ'da 12 kişinin zehirlenip ölümüne sebep olan sahte içkilerin Bulgaristan'dan getirildiği iddiası üzerine, Türkiye'den Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında denetimler sıklaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda son günlerde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, dedektör köpekleri ve xray cihazları yardımı ile yurda giriş yapan tırlar ve araçlar didik didik aranıyor. Hamzabeyli Sınır kapısından yurda giriş yapan tırlarda yapılan aramalarda, yasal yükün altına zulalanmış, toplam 36 bin 500 adet oto yedek parçası, 697 adet akıllı cep telefonu, 545 adet telefon kılıfı, 289 parça porselen takımı, 3 gümüş külçe ele geçirildi.

Sahte alkol yurda bu seferde giriş yapmadan yakalandı

Gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, riskli görülerek aranan iki tırda, gümrük idaresine beyan edilmeyip vergileri ödenmeyen 184 litre alkollü içeceğe de el konuldu. Ayrıca başka bir tırda da toplam 2 kilo 500 gram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonlar sonucu yaklaşık 8 milyon 800 bin Türk Lirası tutarında kaçakçılık girişimine engel olunurken, sorumlular hakkında adli işlem başlatıldı.

12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan yakalandı
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan yakalandı
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan yakalandı
12 kişiyi öldüren sahte içkiler yurda giriş yapmadan yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

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