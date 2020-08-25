12 kişiye 10 bin 800 TL korona cezası Kırklareli'de korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uymadıkları gerekçesiyle 12 kişiye 10 bin 800 TL ceza kesildi.

Kırklareli'de korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uymadıkları gerekçesiyle 12 kişiye 10 bin 800 TL ceza kesildi.

Kırklareli jandarma ekipleri korona virüse karşı yaptıkları uygulama ve denetimlerle tedbirleri elden bırakmıyor. Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek maske takmadıkları gerekçesiyle 12 kişiye 900'er liradan olmak üzere toplamda 10 bin 800 TL ceza kesti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA