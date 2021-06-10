12 kişinin yaralandığı feci kaza
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12 kişinin yaralandığı feci kaza

12 kişinin yaralandığı feci kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Buca ilçesinde, işten çıkan işçileri evine dağıtan işçi servisi iddialara göre şoförün uyuması sonucu önce bir otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına girdi.

İzmir'in Buca ilçesinde, işten çıkan işçileri evine dağıtan işçi servisi iddialara göre şoförün uyuması sonucu önce bir otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına girdi. 12 kişinin yaralandığı feci kaza ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen kaza, Mustafa P. (46) idaresindeki 35 S 87139 plakalı TEMSA marka minibüs, ambalaj sektöründe çalışan işçileri evlerine dağıtmak isterken iddialara göre, şoförün uyuklaması üzerine önce 07 JK 940 plakalı Renault marka otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına girerek durabildi.

12 kişinin yaralandığı feci kaza ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde servis otobüsünün mobilya mağazasına çok hızlı girdiği görülürken, kazayı gören çevredeki vatandaşların yaralananları servis minibüsünden çıkarmak için seferber oldukları ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği anlar da görüntülerde yer aldı. Yokuş aşağı süratle gelen servis minibüsünün mobilya mağazasına girmeden önce, park halinde bulunan bir araca çarptığı anlar da yine güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"Bomba patladı zannettik"

Olay esnasında servis minibüsünün girdiği mobilya mağazasının bulunduğu binadaki evinde olan Yüksel Akkaş ise gürültüyü duyunda bomba veya tüp patlamış olabileceğini düşündüklerini söyledi. Gürültüyü duyunca hemen aşağı indiklerini söyleyen Akkaş, "Minibüste sıkışanlara yardım ettik. Bomba veya tüp patladığını düşündük ama geldiğimizde kaza olduğunu gördük. Şoför de içeride sıkışmıştı onu da dışarı çıkardık" dedi.

Servis minibüsünün girdiği işyerindeki hasar tespit çalışmaları devam ederken, mağazadaki zararın 100 bin liranın üzerinde olduğu ifade edildi. - İZMİR

12 kişinin yaralandığı feci kaza
12 kişinin yaralandığı feci kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İşçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı
İşçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı
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