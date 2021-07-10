12 kilometrelik orman etabı başladı

Kızılcahamam tarihinde ilk kez bu seviyede ulusal bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Kızılcahamam tarihinde ilk kez bu seviyede ulusal bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarının 12 Kilometrelik orman etabı Kızılcahamam Demirciören mevkisinde başladı. Orman Etabının startını Kaymakamımız Can Aksoy ile Belediye Başkanımız Süleyman Acar verdi. Başkan Acar Yaptığı açıklamada; Kızılcahamam tarihinde ilk kez bu seviyede ulusal bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Mukavemet (Orman) Etabı startını Kaymakamımız Sn. Can Aksoy ile birlikte verdik. İki gün sürecek yarışların yarın seyirci etabına tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bekliyoruz dedi. Kaymakam Aksoy İse; Orman etabı güneşli güzel bir havada başladı dedi.

Kaynak: Habermetre