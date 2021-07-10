12 kilometrelik orman etabı başladı
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12 kilometrelik orman etabı başladı

12 kilometrelik orman etabı başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kızılcahamam tarihinde ilk kez bu seviyede ulusal bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Kızılcahamam tarihinde ilk kez bu seviyede ulusal bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarının 12 Kilometrelik orman etabı Kızılcahamam Demirciören mevkisinde başladı. Orman Etabının startını Kaymakamımız Can Aksoy ile Belediye Başkanımız Süleyman Acar verdi. Başkan Acar Yaptığı açıklamada; Kızılcahamam tarihinde ilk kez bu seviyede ulusal bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Mukavemet (Orman) Etabı startını Kaymakamımız Sn. Can Aksoy ile birlikte verdik. İki gün sürecek yarışların yarın seyirci etabına tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bekliyoruz dedi. Kaymakam Aksoy İse; Orman etabı güneşli güzel bir havada başladı dedi.

Kaynak: Habermetre

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