12. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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12. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

12. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Kayseri'de 12. kattan düşen 49 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

18.06.2020 22:46 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:11

12. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'de 12. kattan düşen 49 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Zeren Geçidi Şehzade Sitelerinde meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Nagehan A., oturduğu binanın 12. kadındaki balkonundan düştü. Vatandaşların yaptığı ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nagehan A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Nagehan A.'nın yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, ceset yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.

12. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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