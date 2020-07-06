12 katlı binanın çatısından atlayan gencin intiharı kamerada KARAMAN'da Cihan O. (25), 12 katlı binanın çatısından atlayarak, yaşamına son verdi.

KARAMAN'da Cihan O. (25), 12 katlı binanın çatısından atlayarak, yaşamına son verdi. Cihan O.'nun kendisini boşluğa bıraktığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gencin, cuma günü de intihara kalkıştığı öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Cihan O., dün saat 19.30 sıralarında, 12 katlı binanın çatısına çıktı. Genci çatıda görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerden müzakereci polis, genci inmesi için ikna etmeye çalıştı. Cihan O. ise ailevi sorunları olduğunu belirterek, atlayacağını söyledi. İtfaiye ekibi, hava yatağını hazır bulundururken, Cihan O., tüm ikna çabalarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. Sağlık görevlilerinin ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı götürdüğü Cihan O., kurtarılamadı. Cihan O.'nun kendisini boşluğa bıraktığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gencin, cuma günü de 7 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA