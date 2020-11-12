12 Kasım Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

12 Kasım Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Kasım'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Kasım Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Kasım Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Beyoğlu

NO: 2757613

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah EMİR NEVRUZ, KALLAVİ, MEŞRUTİYET, OLİVYA GEÇİDİ, SAKA SALİM ÇIKMAZI sk/ BÜLBÜL mah DUVARCI ADEM sk/ TOMTOM mah ESKİ ÇİÇEKÇİ, KAYMAKAM REŞAT BEY, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/11/2020 00:00:00 - 12/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778100

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, ATMACA, BEKÇİ, BILDIRCIN, FUADİYE, HALICIOĞLU OKMEYDANI, KISA BAYIR, LEYLEK, MUHLİS BAKKAL, MURAT, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, ZOR BAYIR, ÇELEBİ, İMRAHOR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 12/11/2020 01:00:00 - 12/11/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778105

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah HALICIOĞLU KAVŞAĞI, KARAAĞAÇ sk bölgelerinde 12/11/2020 03:00:00 - 12/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778102

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, BADE, BAYIR, BAYRAK, BEKÇİ, BİNEKTAŞI, ELİF EFENDİ, FUADİYE, FUADİYE ÇIKMAZI, GÜLDÜRMEZ, HALICIOĞLU OKMEYDANI, KISA BAYIR, LEYLEK, MUHLİS BAKKAL, MURAT, SALAŞ, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YAZMACI BAYRAM, YENİ BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, YENİ ÇINAR, ZOR BAYIR, ÇELEBİ, ÖZGÜR, İMRAHOR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 12/11/2020 03:00:00 - 12/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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