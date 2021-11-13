12 Kasım 2021 Haberleri
12 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- Macron'dan küstah Türkiye çıkışı: Paralı askerler Libya'dan geri çekilmeli
- Dani Alves resmen Barcelona'da! 38'lik efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü
- Seda Sayan'a müstakbel gelini Miray Daner soruldu, verdiği cevap herkesi şaşırttı
- Gizemli erkekle görüntülenen Çağla Şıkel yeni aşka mı yelken açtı? Ünlü model sessizliğini bozdu
- Babacan, doların 10 lirayı aşmasının ardından Erdoğan'ın eski sözlerini hatırlattı: Kahroluyorum
- Haberler.com'a özel açıklama yapan AK Partili Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Şüphe etmiyorum
- PSG'de Messi krizi patlak verdi! Sakatlığına rağmen bavullarını toplayıp ülkesine gitti
- Bakan Elvan'dan çok konuşulacak akaryakıt fiyatları çıkışı: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında
- Doların 10 lirayı aştığını görenler soluğu sosyal medyada aldı, tepkiler peş peşe geldi
- Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 3 hafta 'kısmi kapanma' uygulanacak
- Hasta, istediği ilacı yazmayan aile hekimine saldırdı! O anlar kamerada
- İtalyan devleri artık masada! Galatasaray, Marcao'yla vedalaşmaya hazırlanıyor
- Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı aştı, Yiğit Bulut'un meşhur konuşması yeniden gündem oldu
- Bakan Elvan'a cari açık soruldu, verdiği yanıt dikkat çekti: Hükümetin görevi
- Ümit Milli Takım, Belçika'yla oynayacağı maç için stada giderken yolda kaldı
- Son Dakika: Dolarda tarihi zirve! Kur, tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti
- Metropoll'ün son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark eridi
- Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ün paylaşımına takım arkadaşları yorum yağdırdı
- Avrupa'da transfer piyasasını karıştırdı! Dev kulüpler, Bursalı genç futbolcu Taha'nın peşinde
- Sedat Peker'den aylar sonra yeni video! Mesajını jet ski üzerinden verdi
- Xavi gelince işler değişti! Dani Alves'in Barcelona'ya dönme talebi kabul edildi
- Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 kişi tutuklandı
- Dolar'dan yeni rekor! 9,99'la tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
- Eşini ezerek öldüren kocanın ifadesi akıllara durgunluk verecek cinsten: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi
- Agüero kalp rahatsızlığının ardından futbolu bırakıyor mu? Yıldız golcü iddialara yanıt verdi
- İstanbullular dikkat! Trafikte ara tatil yoğunluğu
- Gönül ilişkisi yaşadığı kadını boğup su kuyusuna atan katil zanlısı tutuklandı
- Geri sayım başladı! Acun Ilıcalı dev anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti
- İYİ Parti'den Lütfü Türkkan resti: Fezlekeyle ilgili bizim de hazırlığımız var
- Başak Cengiz'i vahşice katleden Can Göktuğ Boz'un en net fotoğrafı ortaya çıktı
- Stefan Kuntz'dan basın toplantısında muhabire sürpriz kontra: Şenol Güneş gibi mi gideceğim?
- Kaymakam ile sürücü arasında güldüren diyalog: Ağacın altına radar koyulmaz ki
- Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi
- AK Parti'den bakanlığın 'öncelikli gündemimizde yok' dediği EYT'liler için yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz
- Tüm Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı kulakların pasını sildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türk Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti
- Tolga Kulakçı'yla aşk yaşadığı iddia edilen Selin Ciğerci'den dedikodulara jet yanıt
- Kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısını atlatamayan Alişan'dan yürek yakan itiraf: Günler geçmiyor
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