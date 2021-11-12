12 Kasım 2021 Eurosport Yayın Akışı
12 Kasım 2021 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 Snooker: Londra Masters
02:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
03:15 Kayakla Atlama
04:00 Snooker: Galler Açık
06:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
07:00 Kayakla Atlama
08:00 Touring Car Racing
09:30 Snooker: Galler Açık
11:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
12:30 Kayakla Atlama
13:30 Hall Of Fame: Atina 2004
14:30 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.
15:30 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.
16:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
17:15 Kayakla Atlama
18:00 Hall Of Fame: Atina 2004
19:00 Haberler
19:05 Snooker: Galler Açık
21:00 Haberler
21:05 Alp Disiplini Dünya Kupası
22:00 Kayakla Atlama
22:50 Haberler
22:55 Sport Talks
23:05 Golftv Weekly
23:35 Powerlifting Dünya Şampiyonası