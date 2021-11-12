12 Kasım 2021 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:00 Snooker: Londra Masters

02:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

03:15 Kayakla Atlama

04:00 Snooker: Galler Açık

06:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

07:00 Kayakla Atlama

08:00 Touring Car Racing

09:30 Snooker: Galler Açık

11:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

12:30 Kayakla Atlama

13:30 Hall Of Fame: Atina 2004

14:30 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.

15:30 Kros Bisikleti: Avrupa Şamp.

16:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

17:15 Kayakla Atlama

18:00 Hall Of Fame: Atina 2004

19:00 Haberler

19:05 Snooker: Galler Açık

21:00 Haberler

21:05 Alp Disiplini Dünya Kupası

22:00 Kayakla Atlama

22:50 Haberler

22:55 Sport Talks

23:05 Golftv Weekly

23:35 Powerlifting Dünya Şampiyonası

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet